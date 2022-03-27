ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI

27.03.2022 19:02

ŞİŞLİ'de çökme riskleri oldukları için yıkılması kararlaştırılan 3 binanın yıkımına başlandı.

ŞİŞLİ'de çökme riskleri oldukları için yıkılması kararlaştırılan 3 binanın yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları sırasında yandaki 7 katlı binanın bazı dairelerinin duvarları da yıkıldı. Bina sakinleri kendileri içerideyken yıkımın gerçekleştirildiğini ve saniyelerle kurtulduklarını anlattı.

Şişli Merkez Mahallesi'nde riskli bulunan 3 binanın yaklaşık 3 sene önce yıkılmaları kararı alındı. Yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bir türlü başlatılamayan yıkıma 18 Mart günü başlanabildi. Çalışmaların başlatılmasıyla yan taraflarında bulunan 7 katlı Park Apartmanı'nda bazı dairelerin duvarları da yıkıldı. Bina sakinleri, kendileri evlerindeyken yıkımın başlatıldığını ve dairelerinin duvarlarının yıkılmasıyla tehlike atlattıklarını anlattı. Şişli Belediye Başkanı Muharrem Keskin de bölgeye giderek, yıkım çalışmalarını yakından takip etti.

YIKIM SIRASINDA OLABİLECEK BİR SORUN

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Biz aday olmadan önce, Kartal'da bir bina yıkılmıştı, burada da aynı koşullarda olan bir bina vardı. O günkü merkezi idare burasının boşaltılmasını istedi. Burada 116 daire vardı. Bu yıkılmanın başka türlü olma ihtimali yok. Bu olan şey normal, binalar bitişik nizamda olduğu için ister istemez yıkılma olacak. Dünkü ziyaretimde, Başak'ın odası yıkıldı. Ben dün o odada Başak ile beraberdik. Bana da kahve yaptı. Kasıtla yapılan bir işlem yok, yıkım sırasında olabilecek bir sorun. Burası hem örülecek, hem zararları giderilecek. Teknik açıdan ve bina açısından bir risk yok. Temelleri aynı değil binaların. Şişli'nin yapı stokunun yüzde 92'si, 1999 Depremi öncesi yapılmış. Yapı stokumuzun tamamında problem var. Yıkıldı yıkılacak denilen bir problem yok ama dedi.

UKRAYNA'YI YAŞIYORUZ BURADA

Binada oturan adının açıklanmasını istemeyen kişi, Burada üç tane bina vardı, 'kolonlarda çatlak oldu' dediler. Operatör, 'vurayım indireyim' dedi, işte böyle oldu. Binadan kimse dışarı çıkmadı. Herkes evinde oturuyor. Orası kızımın yatak odası, komple içeri çökmüş. Ukrayna'yı yaşıyoruz burada diye konuştu.

YEĞENİM KAHVALTI İÇİN ÖN TARAFA GELMİŞTİ, YATAĞININ ÜZERİNE DUVAR YIKILDI

Odasının duvarı yıkılan, adının yazılmasını istemeyen bina sakini, 18 Mart gününde burasının yıkımı başladı ama hiç kimseye bilgi veya belge verilmedi. Bitişik nizam olarak bize bilgi verilmeden yıkıldı. Bu odada benim yeğenim odası, yatağı şu anda burada. Burada 10 metrelik bir Türk Bayrağı vardı, vinç bu Türk Bayrağı'nı çekerek kopartıp aldı. Yatağın üzerine yıkıldı duvar. Yeğenim kahvaltı için ön tarafa gelmişti o sırada yıkıldı. Saniyelerle kurtuldu. Bu apartmanda solunum cihazıyla yaşayan insanlar var. Bizim binamızı da başımıza yıkacakları kesin. Deprem gibi ses geldi şekline konuştu.

ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI
ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI

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AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ AVCILAR'DAKİ YIKIMDA BİTİŞİKTEKİ EVİN DUVARI DELİNDİ Dünyanın en saçma binasının yüzde otuzu yıkıldı Dünyanın en saçma binasının yüzde otuzu yıkıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE RİSKLİ ÜÇ BİNANIN YIKIMI SIRASINDA YANDAKİ BİNADA DAİRELERİN DUVARI YIKILDI - Son Dakika


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