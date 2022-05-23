Şişli'de sağlık çalışanını darbeden 2 kişiye soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de sağlık çalışanını darbeden 2 kişiye soruşturma başlatıldı

23.05.2022 17:16
Şişli'de sağlık çalışanını darbeden 2 kişiye soruşturma başlatıldı

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanını darbettiği iddia edilen hasta ve yakını hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanını darbettiği iddia edilen hasta ve yakını hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, 16 Mayıs'ta Şişli'deki hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde hasta N.Y. ve hasta yakını F.Y. ile sağlık personeli Oğuzhan A. (42) arasında muayene sırası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında hasta yakını F.Y, sağlık çalışanı Oğuzhan A'ya saldırarak, yumruk attı. Sağlık çalışanları araya girdi.

Sağlık personeli Oğuzhan A.'nın beyaz kod vermesi üzerine F.Y. ve N.Y'nin polis tarafından ifadesi alındı.

Savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan F.Y. ve N.Y. hakkında, sağlık çalışanını darbettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Diş Hekimi Şeyma Biran, Katledildiği Muayenehanenin Önünde Anıldı Diş Hekimi Şeyma Biran, Katledildiği Muayenehanenin Önünde Anıldı 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi 26 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek
Kaynak: AA

Kadın Hastalıkları, İstanbul, Mayıs, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de sağlık çalışanını darbeden 2 kişiye soruşturma başlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de sağlık çalışanını darbeden 2 kişiye soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement