Şişli'de sahte 190 bin Amerikan Doları yakalandı - Son Dakika

Şişli'de şüphe üzerine takibe alınan adreste yapılan aramada 190 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de Perihan U. isimli kadın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki taşınmazını bir firmaya kiraladığını ancak geçen süre zarfında kirasını alamadığını beyan ederek, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, belirtilen adreste suç işlenebileceği şüphesi üzerine operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste 100'erli adetler halinde 19 deste 100'lük Amerikan Doları banknotlar olmak üzere yaklaşık olarak 190.000 (Yüz Doksan Bin) Dolar para olduğu ele geçirildi. Yapılan incelemede paraların sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Muhammed D., Ammar E. ile Mohammed El S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.