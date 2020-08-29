Şişli'de sahte 190 bin Amerikan Doları yakalandı - Son Dakika

Şişli'de sahte 190 bin Amerikan Doları yakalandı
Şişli'de şüphe üzerine takibe alınan adreste yapılan aramada 190 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.
Şişli'de şüphe üzerine takibe alınan adreste yapılan aramada 190 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şişli'de Perihan U. isimli kadın 19 Mayıs Mahallesi'ndeki taşınmazını bir firmaya kiraladığını ancak geçen süre zarfında kirasını alamadığını beyan ederek, polise şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, belirtilen adreste suç işlenebileceği şüphesi üzerine operasyon düzenledi. Arama yapılan adreste 100'erli adetler halinde 19 deste 100'lük Amerikan Doları banknotlar olmak üzere yaklaşık olarak 190.000 (Yüz Doksan Bin) Dolar para olduğu ele geçirildi. Yapılan incelemede paraların sahte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Muhammed D., Ammar E. ile Mohammed El S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Bakan Selçuk'tan "Özel okullarda indirim olacak mı?" sorusuna yanıt: Herkesin yapması konusunda bir mutabakat var Dünya genelinde koronavürüs vaka sayısı 25 milyonu aştı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rakamları gerçek değil Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı Galatasaray, loca satışından 36 milyon TL gelir bekliyor Giresun'daki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu! Bakan Soylu bölgeden ayrılmıyor Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre için Beşiktaş'tan 1 milyon euro istedi Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, imza için İstanbul'a geliyor Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı