Sahte içki sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şişli'de sahte içki imal edip pet şişelerde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişinin sahte içkiyi pet s¸is¸elerde sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli S. D. yakalandı.
Adreste yapılan aramalarda 2 damacana halinde 19 litre sahte içki, 32 boş su şişesi, 1 ölçü şırıngası ve damıtmada kullanılan plastik boru ele geçirildi.
"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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