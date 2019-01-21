Şişli'de Şaşkına Çeviren Görüntü: Otomobile 12 Kişi Bindi

Şişli'de şaşkına çeviren görüntü: Otomobile 12 kişi bindi Servis aracı değil otomobilİSTANBUL - Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobile 12 kişinin binmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Şişli'de şaşkına çeviren görüntü: Otomobile 12 kişi bindi

Servis aracı değil otomobil



İSTANBUL - Şişli'de bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobile 12 kişinin binmesi görenleri şaşkına çevirdi. Bir düzine insanın bindiği otomobil kazaya davetiye çıkardı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt almak için istasyonuna gelen 34 LPL 49 plakalı otomobile bir düzine insan bindi. Otomobile, bagaj kısmına 4 kişi olmak üzere toplamda 12 kişinin bindiğini görenler şaşkına döndü. Akaryakıt alan otomobil Piyalepaşa Bulvarından çıkarak, E-5 Karayoluna doğru ilerledi. Adete servis aracını andıran otomobilin arka ışıklarının da yanmadığı görüldü. Otomobile 12 kişi binen şahıslar kazaya davetiye çıkardı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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