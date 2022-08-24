Scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi - Son Dakika
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Scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

24.08.2022 13:00

Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü, delillerin büyük ölçüde toplanması ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü, delillerin büyük ölçüde toplanması ve tutuklulukta geçen süre dikkate alınarak tahliye edildi. Mahkeme ayrıca, kazaya ilişkin kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde seyir halindeki aracıyla, scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sanık Hakan Akçelik'in 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hakan Akçelik ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Dilara Gül'ün annesi Neşe Gül ve babası Arif Gül de müşteki olarak katıldı.

"Vefat eden kardeşimin yerinde ben de olabilirdim"

Duruşmada savunma yapan sanık Hakan Akçelik, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Vefat eden kardeşim için çok üzgünüm. Kardeşimin yerinde ben de olabilirdim, başkası da olabilirdi" dedi ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı ise maktulün sürmemesi gereken bir yolda scooter kullandığını, sola dönmemesi gereken yerde sola döndüğünü ve müvekkilinin olayda bir kusuru olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

Duruşmada müşteki anne ve baba, sanığın cezalandırılmasını isterken müştekiler avukatı ise sanığın olay anında kırmızı yanmadan geçebilmek için sarı ışıkta hızını daha da artırdığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk tedbirinden beklenen menfaatin hukuken elde edildiği gerekçesiyle, sanığın tahliyesine karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanık tahliye edildi

Mahkeme, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanık Hakan Akçelik'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, kazaya ilişkin kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi - Son Dakika

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