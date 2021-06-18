Şişli'de seramik yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika

Kaza, saat 14.00 sıralarında Şişli Yeşil Çimen Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fuat A. idaresindeki seramik yüklü kamyonet yokuştan aşağıya doğru indiği sırada aşırı yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yolda kimsenin olmaması faciayı önledi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yaşanan yoğunluk, kamyonetin kaldırılmasıyla normale döndü.

Şişli 'de yokuş aşağıya inen seramik yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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