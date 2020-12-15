ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

15.12.2020 22:53
ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ, System.String[]

Şişli'de, taksiyle çarpışarak kaldırıma çıkan servis minibüsü yol ortasında devrildi.

Şişli'de, taksiyle çarpışarak kaldırıma çıkan servis minibüsü yol ortasında devrildi. Yaralanan servis şoförü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Esentepe Büyükdere Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu yönüne ilerleyen 34 TER 74 plakalı taksi şoförü, müşterisini indirdikten sonra Mecidiyeköy'e dönmek için sinyal vererek sola yöneldi. Bu sırada, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsüyle sol şeritten gelen Muhammet Sayar, taksiyle çarpışmamak için direksiyonu sola kırdı. Sayar'ın tüm çabalarına rağmen taksi servis minibüsüne sol arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü kaldırıma çıktıktan sonra yol ortasına devrildi. Kazada, servis minibüsü şoförü Muhammet Sayar hafif şekilde yaralandı. Araç içinden çevreden geçen diğer sürücülerin yardımıyla çıkan Sayar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Mecidiyeköy-Zincirlikuyu yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Taksi durağı sahibi Bayram Karabulut "Yılmaz ağabey sağ cepte sol ışıkta sinyali veriyor dönmek için. Bu tarafa dönerken servisle çarpışıyorlar. Servis kaldırıma çıkarken buraya ters yatıyor. Yaralı yok. Servis şoföründe biraz rahatsızlık var. O da kafasını vurmuş herhalde. Müşahede altına aldılar. Başka bir şeyimiz yok" dedi.

- İstanbul
ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ
ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ
ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ
ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ
ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Taksi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ - Son Dakika


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