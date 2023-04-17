Şişli'de zincirleme kaza! Servis aracı önce 2 otobüse, daha sonra bir taksiye çarptı

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Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında Ramazan Acet'in kullandığı, içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

"KIZAKLADIM"

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet, "Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi. Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.