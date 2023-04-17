Şişli'de zincirleme kaza! Servis aracı önce 2 otobüse, daha sonra bir taksiye çarptı - Son Dakika
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Şişli'de zincirleme kaza! Servis aracı önce 2 otobüse, daha sonra bir taksiye çarptı

17.04.2023 09:44

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsünün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce iki İETT otobüsüne, ardından bir taksiye çarptı. Kazada takside bulunan bir kadın yaralanırken, Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti uzun süre trafiğe kapandı.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 07.00 sıralarında Ramazan Acet'in kullandığı, içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı.

Şişli'yi kilitleyen kaza! Servis aracı önce 2 otobüse sonra da taksiye çarptı

1 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Şişli'yi kilitleyen kaza! Servis aracı önce 2 otobüse sonra da taksiye çarptı

"KIZAKLADIM"

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet, "Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu" dedi. Yaralı yolcu, taksiden çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Şişli'yi kilitleyen kaza! Servis aracı önce 2 otobüse sonra da taksiye çarptı
Şişli'yi kilitleyen kaza! Servis aracı önce 2 otobüse sonra da taksiye çarptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Murad Mert: önceden minibüs şöförlerine laf ederdik hızlı, dikkatsiz araba kullanıyorlar diye ama şu 3-4 yıldır servis şöförleri trafikte adeta tehlike saçıyorlar. dikkat edin bakın çok kontrolsüz araç kullanıyorlar. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Şişli'yi kilitleyen kaza! Servis aracı önce 2 otobüse sonra da taksiye çarptı Şişli'yi kilitleyen kaza! Servis aracı önce 2 otobüse sonra da taksiye çarptı Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada Sultangazi'de tehlikeli paten yolculuğu kamerada

Mecidiyeköy, Şişli, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de zincirleme kaza! Servis aracı önce 2 otobüse, daha sonra bir taksiye çarptı - Son Dakika
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