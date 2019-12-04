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Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheliler yakalandı

6 saat önce

Şişli'de trafikte seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Şişli'de trafikte seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Aralık'ta saat 03.12 sıralarında Çağlayan- Haliç istikametinde ilerleyen bir araçtan havaya ateş açılması ve görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracın kiralık olduğunu belirleyen polis, aracı kiralayan Emrullah K. ve görüntüleri kaydeden Pınarsu K'yi Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde yakaladı.

Emrullah K'nin, kasten yaralama, evden hırsızlık, resmi belgede sahtecilik olaylarından kaydı olduğu, adam öldürmeye teşebbüs suçundan da daha önce gözaltına alındığı öğrenildi.

Diğer şüpheli Pınarsu K'nin ise silahlı kanunlara muhalefet ile fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çağlayan, Aralık, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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