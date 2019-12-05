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Şişli'de seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Şişli'de trafikte seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:09 Kaynak: AA
Şişli'de trafikte seyir halindeki araçtan havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.
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