Son Dakika Haberleri: Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi

1 saat önce

Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi.

Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi, System.String[]
Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralıların olduğu öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
Polis, Şişli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Servis şoförü, "Kediyi ezdin" diyen genç kadına kabusu yaşattı! Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü Kız çocuğunun fotoğraflarını çeken 1 kişi tutuklandı Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 21:38:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]