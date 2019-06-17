Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi
1 saat önce
Şişli'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi.
Şişli
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:25 Kaynak: İHA
'de seyir halindeki lüks araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralıların olduğu öğrenildi.
(İHA)
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