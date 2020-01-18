Şişli'de seyir halindeki metrobüste yangın çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de seyir halindeki metrobüste yangın çıktı - Son Dakika

Şişli'de seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

6 saat önce

Şişli'de seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Şişli'de seyir halindeki metrobüste yangın çıktı, System.String[]

Şişli'de seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir süre aksayan metrobüs seferleri normale döndü. Havadan çekilen görüntülerde metrobüsün motor kısmının yandığı ve trafiğin normal seyrine döndüğü görüldü.


Olay, Çağlayan Metrobüs durağında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu- Beylikdüzü seferini yapan metrobüs Çağlayan durağından hareket ettiği sırada, aracın motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanların çıktığını fark eden metrobüs şoförü kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Motor kısmında çıkan yangın duraktaki görevliler tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri gelerek hazır bulundu. Söndürme çalışmaları sırasında metrobüs seferlerinde ve E-5 karayolu üzerinde kısa süreli bir aksama yaşandı. Metrobüs seferleri, hasar gören metrobüsün taralı alana çekilmesinin ardından normale döndü. Havadan çekilen görüntülerde metrobüsün motor kısmının yandığı ve trafiğin normal seyrine döndüğü görüldü. - İSTANBUL

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu
Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! Palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 23:05:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de seyir halindeki metrobüste yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]