Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. - Son Dakika

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Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
6 saat önce
Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve İETT çalışanları müdahale ederken, metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. - İSTANBUL
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