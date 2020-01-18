Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. - Son Dakika

Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

6 saat önce

Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı., System.String[]

Şişli'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri ve İETT çalışanları müdahale ederken, metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. - İSTANBUL

İtfaiye, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:52 Kaynak: İHA
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