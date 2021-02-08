Şişli'de seyir halindeki motosiklet alev alev yandı, kurye yanmaktan son anda kurtuldu

ŞİŞLİ'de yemek servisine çıkan kurye, motosikleti ile seyir halindeyken dehşeti yaşadı. Motosikletin arka kısmından çıkan alevler tüm motosikleti sardı. Kurye yanmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Şişli Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde motosikletli kurye olarak çalışan sürücü, siparişleri teslim etmek için giderken birden motosikletin arka tarafından alevler çıktı. Alevler kısa sürede tüm motosikleti sarınca kurye yanmaktan son anda kurtuldu. Motosikletten inerek uzaklaşan kuryeyi vatandaşlar sakinleştirdi. Bir esnaf yangın söndürme tüpü ile yangını söndürdü.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Seyir halindeki motosikletin alev alarak yanması bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki kuryenin motosikletinden alevlerin çıkması ve motosikletin yanması görülüyor. Motosikletin alev aldığını gören esnaf, yangın söndürme tüpü ile koşarak yangını söndürüyor.