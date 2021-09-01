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Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı - Son Dakika

Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı

01.09.2021 15:51

Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı Mahalleli: Belediyeden konteynerleri kaldırmalarını istedik ama ilgilenmediler Şişli'de tinercilerin mesken tuttuğu iddia edilen konteynerde çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı.

Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı

Mahalleli: Belediyeden konteynerleri kaldırmalarını istedik ama ilgilenmediler

İSTANBUL - Şişli'de tinercilerin mesken tuttuğu iddia edilen konteynerde çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Mahalleli konteynerin kaldırılması için defalarca belediyeye müracaat ettiklerini ama kaldırılmadığını söylerken, alevlere teslim olan iki araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 14.00 sıralarında Fulya Mahallesi Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokak'ta bir süredir boş halde olan ve tinercilerin mesken tuttuğu iddia edilen inşaat konteynerinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve önce konteynerin tamamını sardı, ardından park halindeki araçlara sıçradı. Durumu gören mahalleli itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın bir süre sonra tamamen söndürülürken alevlerin sıçradığı araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi.

"Belediye konteynerleri almadı"

Belediyeye konteynerin kaldırılması için müracaatta bulunduklarını ancak ilgilenen olmadığını iddia eden Ali Kemal Aygün, "Tinercilerin yaktığı söyleniyor. Biz gerçekten tinercilerin yakıp yakmadığını bilmiyoruz, görmedik. Ama yangın durduk yere de çıkmaz. Belediyeye söylememize rağmen konteynerleri almadılar, ilgilenen olmadı. Burada boş boş duruyor, hiçbir işe de yaramıyor. Tinerciler geliyor. Biz söyledik ama ilgilenen olmadı. Yan tarafta içinde insanların olduğu bir bina var, yan tarafı da yanmış. Binaya da sıçrayabilirdi. Arabalarda yanmış, muhtemelen tinerciler yaktı" dedi. Yangını tinercilerin çıkarmış olabileceğini söyleyen bir başka mahalle sakini Emre Baygın da, "Tinerciler sürekli buraya gelip gidiyor. Buraya gelip yakıp gidiyorlar, arabalar yandı. Yazık günah insanlara. Bir hayli telaşlandık" diye konuştu.

"Camlar teker teker patlıyordu"

Eczaneye gitmek için evden çıktığı esnada yangına şahit olduğunu söyleyen Gönül Akyüz ise, "Ben eczaneye gitmek için dışarıya çıkmıştım ama dumanları görünce koşmaya başladım. Benim aracım da ön taraftaydı. Hızlıca yanına gittim ve aracımı oradan çektim. Konteynerden çıkan alevler yan binaya doğru ilerliyordu. Arabaların da üstünü sarmaya başlamıştı, camlar da teker teker patlıyordu. Benim tek derdim aracımı oradan çekebilmekti. Çünkü binanın girişindeydi ve itfaiyenin geleceğini biliyordum, ona da yer açmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattıldı.

Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı
Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı

Yangın, İnşaat, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konteynerde çıkan yangın araçlara sıçradı - Son Dakika


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