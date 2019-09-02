Son Dakika Haberleri: Şişli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Şişli'de silahlı kavga: 1 yaralı

7 saat önce

Şişli'de bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

Şişli'de bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir pastanenin önündeki iki şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile şahıslardan biri, diğerini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan ve yerde silahla yaralanan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan silahlı şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekipleri de yerdeki boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Davut Has/İHA)

Polis, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:20 Kaynak: İHA
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