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- Şişli'de silahlı kavga: 1 yaralı

5 saat önce

- Şişli'de silahlı kavga: 1 yaralı Kavga ettiği kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttuİSTANBUL - Şişli'de iki kişi arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi vücudunun farklı yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

- Şişli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kavga ettiği kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

İSTANBUL - Şişli'de iki kişi arasında meydana gelen silahlı kavga sonucunda 1 kişi vücudunun farklı yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavganın yerde ise çok sayıda mermi kovanının olduğu görüldü.

Olay, akşam saatlerinde Şişli İlçesi Paşa Mahallesi Ortanca Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir pastanenin önündeki iki şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavganın çıkması sonucunda yanında silah bulunan şahıslardan biri tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.

Silah seslerini duyan ve yerde silahla yaralanan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise silahla kişiyi yaralayan, şahsı yakaladı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekipleri de yerdeki boş kovanlar üzerinde inceleme yapmaya başladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis, kavga, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:09 Kaynak: İHA
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