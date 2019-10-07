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Şişli'de silahlı kavga

37 dakika önce

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli'de silahlı kavga, System.String[]

Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, aralarında suç örgütü lideri Mutalip B'nin de (43) bulunduğu 3 kişinin lüks araçlarla olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Polis, 5 Ekim'de Mutalip B, Ramazan A, Mustafa Ş, İhsan Y, Muhammet Y, Mehmet A, Özgür N, Kadri Ç, Hakan Ç, Sıraç K, Ferhat S, Muhammet Emin B, ve Sevgi B.'yi (42) yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yayla Mahallesi, kavga, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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