Şişli'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Şişli'deki silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Şişli'deki silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kuştepe Mahallesi Şehit Özer Ayrancı Sokağı'ndaki parkta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişi bacağından yaralandı. Diğer şüpheliler olay yerinden kaçtı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



Kavganın olduğu park ve çevresinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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