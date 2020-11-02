Şişli'de silahlı kavga kamerada - Son Dakika

Şişli'de silahlı kavga kamerada

02.11.2020 23:24

Şişli'de silahlı kavga kamerada Tekme ve tokatla saldırdığı arkadaşını silahla yaraladı Şişli'de bir şahıs sokak üzerinde tartıştığı arkadaşını tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra silahla bacağında yaralandı.

Şişli'de silahlı kavga kamerada

Tekme ve tokatla saldırdığı arkadaşını silahla yaraladı

İSTANBUL - Şişli'de bir şahıs sokak üzerinde tartıştığı arkadaşını tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra silahla bacağında yaralandı. Kavga ve ateş açma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde arkadaşıyla sohbet eden Kaan Mutlu Manilacı'nın yanına bir süre sonra arkadaşı olduğu öğrenilen kimliği belirsiz bir şahıs geldi. Otomobilden inen şahıs Manilacı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi şahısla Manilacı arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada şahıs, darp ettiği Manilacı'yo tabanca ile ateş açarak bacağından yaraladı. Olay sonrası şahıs otomobile binerek kaçarken, Manilacı ise kanlar içerisinde yerde kaldı. Kavga ve saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kavga ve saldırı anı kamerada

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Manilacı'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde bir süre inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli'de silahlı kavga kamerada
Şişli'de silahlı kavga kamerada
Şişli'de silahlı kavga kamerada
Şişli'de silahlı kavga kamerada

Saldırı, Şişli, kavga, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de silahlı kavga kamerada - Son Dakika


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