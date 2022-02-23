Şişli'de silahlı saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar kamerada! - Son Dakika

İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin yaşadığı binayı bastı. Eşinin ailesinin kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen adam, üst kattaki komşuyu silahla rehin aldı. Silahla etrafı tehdit edilen adam, Özel Harekat Polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Şişli Kuştepe'de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Tugay Adak, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul'a geldi. Ardından kayınvalidesinin Şişli'deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı. Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti.