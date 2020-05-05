Zeki GÜNAL / ŞİŞLİ'de başka bir araçla önü kesilen otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
Zeki GÜNAL/ ŞİŞLİ'de başka bir araçla önü kesilen otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi kolundan yaralanırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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5.05.2020 22:24:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI (1) - Son Dakika