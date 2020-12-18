Şişli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak'ta bekleyen Serhat T., kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olayı gören çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan Serhat T. ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polisler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ayrıca mermiler, çevredeki bir araca ve bir evin camına isabet etti.