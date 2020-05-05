ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

ŞİŞLİ'de başka bir araçla önü kesilen otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi kolundan yaralanırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.