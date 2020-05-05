ŞİŞLİ'DE SİLAHLI SALDIRI - Son Dakika

Şişli 'de trafikte tartıştıkları sürücüyü, bir kadın başından bıçakla yaralarken yanında bulunan erkek ise tabancayla sürücüye ateş etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay, Şişli, Cumhuriyet Mahallesi Ergenekon Caddesi üzeri'nde meydana geldi. İddiaya göre, biri kadın iki kişinin bulunduğu otomobil ile iki kişinin bulunduğu otomobil sürücüleri trafik kavgasına tutuştu. Kavgada otomobilden inen kadın elindeki bıçakla diğer otomobilin sürücüsünü başından hafif yaraladı. Daha sonra yoluna devam eden otomobili takip eden saldırganlar kavga ettikleri kişinin otomobilinin önünü kesti. Yanında kadın olan saldırgan tabancasını çekerek 4 el ateş etti. Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezdi. Önü kesilen otomobil sürücüsü Mehmet Şefik Bilici, başına isabet eden bıçakla hafif şekilde yaralanırken

Yanındaki arkadaşı ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

ERKEK DE ATEŞ ETTİİlk kavgada Mehmet Şefik Biliciyi bıçakla başından hafif yaralayan kadın ve yine Mehmet Şevket Bilici'ye otomobilinin önünü keserek tabancayla ateş eden erkek kendi otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırının olduğu Ergenekon Caddesini trafiğe kapatarak incelemelerde bulundu. Yaralı Mehmet Şevket Bilici, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada saldırının olduğu yerde toplanan vatandaşları polis sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak uyarılarda bulundu.

- İstanbul