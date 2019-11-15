Şişli'de silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Şişli'de otomobille gelen kişi ya da kişiler sokakta yürüyen iki kişiyi silahla kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda ağır yaralanan şahıslardan birisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, akşam saat 22.45 sıralarında Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi Atom Sokak üzerinde bulunan taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre taksi durağı önüne gelen plakası öğrenilemeyen otomobil ve içerisinde bulunan şahıs ya da şahıslar, sokaktaki Nuri Ö. ve Mesut M'ye kurşun yağdırdı. İki kişiyi silahla yaralayan zanlı ya da zanlılar olay yerinden otomobil ile hızlıca kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine hızlıca gelerek yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu Mesut M'nin ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.