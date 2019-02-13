Son Dakika Haberleri: Şişli'de, Silahlı Saldırıda Biri Kadın İki Kişi Yaralandı

Şişli'de, Silahlı Saldırıda Biri Kadın İki Kişi Yaralandı

49 dakika önce

Şişli'de, bir site önünde yaşanan silahlı saldırıda, site görevlisi ile bir kadın yaralandı.

Şişli'de, Silahlı Saldırıda Biri Kadın İki Kişi Yaralandı, System.String[]


Şişli'de, bir site önünde yaşanan silahlı saldırıda, site görevlisi ile bir kadın yaralandı.

 

Olay, Teşvikiye Mahallesi Ferah Sokağı'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede bina görevlisi olarak çalışan İbrahim S. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu İbrahim S., vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır şekilde yaralanırken, kadın ise sağ ayağından yaralandı.

 

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:26 Kaynak: DHA

Teşvikiye, Şişli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağcılar'daki 9 Katlı Binayı Görenler Hayrete Düştü Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:15:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de, Silahlı Saldırıda Biri Kadın İki Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]