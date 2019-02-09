Şişli'de Silahlı Soygun
15 dakika önce
Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi.
Şişli
'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi.
Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir iş yerine yüzlerinde maskeyle gelen silahlı 2 zanlı, çalışanları silahla tehdit ederek bir miktar para ve bir dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.
İhbar üzerine sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:51 Kaynak: AA
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