Son Dakika Haberleri: Şişli'de Silahlı Soygun

Şişli'de Silahlı Soygun

15 dakika önce

Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi.

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Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi.

Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir iş yerine yüzlerinde maskeyle gelen silahlı 2 zanlı, çalışanları silahla tehdit ederek bir miktar para ve bir dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.

İhbar üzerine sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:51 Kaynak: AA

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