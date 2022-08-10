Şişli'de sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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Şişli'de sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı

10.08.2022 19:44

Şişli'de sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı Yaralı kurye ambulansla hastaneye kardırıldı Şişli Kurtuluş'ta sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli, kafa kafaya çarpıştı.

Şişli'de sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı

Yaralı kurye ambulansla hastaneye kardırıldı

İSTANBUL - Şişli Kurtuluş'ta sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli, kafa kafaya çarpıştı. İlginç kaza kameralara yansırken, yaralı bir kurye ambulansla hastaneye kardırıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 34 CFT 034 plakalı motosiklete binen kurye Abdullah Umay, sipariş yetiştirmek üzere yola koyuldu. Umay, cadde üzerinde seyrettiği esnada karşı istikametten gelen aynı şekilde siparişe giden 34 PL 6850 plakalı motosikletli kurye Emre Tahmaz ile kafa kafa çarpıştı. Kaza sonucu kuryeler yere savrulan kuryelerden Abdullah Umay, hafif şekilde yaralandı.

İki motosikletli kafa kafaya çarpıştı

İlginç kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Umay'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

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Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şişli'de sipariş yetiştirmeye çalışan iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
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