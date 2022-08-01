SKUTER KULLANICISI DİLARA GÜL'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
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SKUTER KULLANICISI DİLARA GÜL'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

01.08.2022 16:37
SKUTER KULLANICISI DİLARA GÜL'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

ŞİŞLİ'de skuter kullanıcısı Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Akçelik hakkındaki soruşturma tamamlandı.

ŞİŞLİ'de skuter kullanıcısı Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücü Hakan Akçelik hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, Akçelik'in alkolsüz olduğu, kazada her iki tarafından eşit derecede kusurlu olduğu belirtildi. İddianame, şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Osmanbey Halaskargazi Caddesinde 12 Temmuz'da meydana gelen kazada, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen Hakan Akçelik'in kullandığı 34 PR 0653 plakalı otomobil, skuter kullanan Dilara Gül'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle skuterdan metrelerce uzağa düşen Gül, ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Bir dans okulunda eğitmen olduğu öğrenilen Dilara Gül (23) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İlk ifadesinde 'skuterı aniden önüme kırdı, duramadım' dediği öğrenilen Akçelik, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakan Akçelik, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, taksirle öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİŞüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, skuter kullanıcısı Dilara Gül ve otomobil sürücüsü Hakan Akçelik'in eşit derecede kusurlu olduğu ifade edildi. Sürücü Akçelik'in olay sırasında alkolsüz olduğu da iddianamede belirtildi. Kavşağa yaklaştığı sırada Hakan Akçelik'in trafik ışıklarının yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği, bu sırada Gül'ün ise skuter ile manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan Akçelik hakkında "Taksirle Ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde tutuklu bulunan şüpheli Akçelik ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Mecidiyeköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SKUTER KULLANICISI DİLARA GÜL'ÜN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

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