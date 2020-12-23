Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

23.12.2020 03:31

Şişli'de gece saatlerinde otomobil ile bir sokağa giren kişi ya da kişiler çevreye kurşun yağdırdı. Kurşunlar çevredeki arabalara ve bir eve isabet ederken, mahalle sakinleri büyük bir korku yaşadı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 01: 00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen ticari bir araçta bulunan kişi veya kişilerce sokak içerisinde çevreye defalarca ateş açıldı. Silah seslerini duyduktan sonra korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

ARAÇLARA VE EVE KURŞUN İSABET ETTİ

Kurşun yağdıran ticari araç saldırı sonrası kısa sürede kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu inceleme sonrası sokakta bulunan 5 otomobilin ve bir apartmanın 1'nci katındaki daireye kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

SOKAKTA BULUNAN BİR KİŞİYE SİLAHLI SALDIRI İDDİASI

Polis ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameralarını kontrol ederken sokakta ikamet eden vatandaşların ifadesine başvurdu. Mahalle sakinlerinden kimileri bir araç içerisinden sokakta bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği fakat saldırıda kovalanan şahsın yara almadan olay yerinden kaçtığını iddia etti.

Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri silahla çevreye kurşun yağdıran şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

Otomobil, Saldırı, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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