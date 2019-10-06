Son Dakika Haberleri: Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma kamerada
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Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma kamerada

1 saat önce

Şişli'de sokak ortasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de sokak ortasında silahlı çatışma kamerada, System.String[]

Şişli'de sokak ortasında iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin yaralandığı olayda ufak bir çocuğun da çatışma anlarında sokakta olduğu görülüyor.


Olay, Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan silahlı çatışmada çevrede esnaflık yaptığı öğrenilen Hüseyin A. vurularak yaralandı. Koyunla ilgili inceleme başlatan Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.


Sokak ortasında yaşanan dehşet ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çatışma anlarında sokakta ufak çocukların korkuyla kaçıştığı görülüyor. - İSTANBUL

Yayla Mahallesi, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:21 Kaynak: İHA
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