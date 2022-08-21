Bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi şehit oldu - Son Dakika
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Bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi şehit oldu

21.08.2022 13:13

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de sokak ortasında yapılan düğün için ihbar alan mahalle bekçileri ile düğün sahipleri arasında çıkan arbedede de havaya sıkılan biber gazından etkilenen Oltan Koca isimli gece bekçisi hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 2 çocuk babası Oltan Koca şehit oldu.

Olay saat 23.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi Yavrukuş sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Yavrukuş Sokak'ta yapılan düğünle ilgili gelen şikayetler üzerine, bölgeye Çarşı ve Mahalle Bekçileri sevk edildi. Düğünü sonlandırmak isteyen mahalle bekçilerine, düğüne katılanlar saldırıda bulundu.

YORUMLAR
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Şişli'de olaya müdahale ederken şehit olan bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı Şişli'de olaya müdahale ederken şehit olan bekçinin cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE ŞEHİT OLAN BEKÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Kaynak: İHA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bekçilere taşlı, sopalı saldırı: 1 bekçi şehit oldu - Son Dakika
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