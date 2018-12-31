Son Dakika Haberleri: Şişli'de Sokak Ortasında Yaşanan Dehşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Şişli'de Sokak Ortasında Yaşanan Dehşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

1 saat önce

Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı Şişli'de öfkeli koca, kendisini aldattığını düşündüğü eşinin otomobiline çarparak kaza yapmasına neden oldu Kazanın ardından eşini sürükleyerek götürmeye çalışan öfkeli koca, çevredekiler tarafından güçlükle...

Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Şişli'de öfkeli koca, kendisini aldattığını düşündüğü eşinin otomobiline çarparak kaza yapmasına neden oldu
Kazanın ardından eşini sürükleyerek götürmeye çalışan öfkeli koca, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi

İSTANBUL - Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Öfkeli koca Levent B., kendisini aldattığını düşünerek takip ettiği eşi Dilek B.'nin aracına çarparak kaza yapmasına neden oldu. Kazanın ardından eşini sürükleyerek götürmeye çalışan öfkeli koca, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi
Şişli'de sabah saatlerinde sokak ortasına yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Olaya karışan Levent B. ve Dilek B.'nin karı koca oldukları ve olaya bir kıskançlık krizinin neden olduğu belirlendi.
Aldatıldığını düşünen Levent B., yol boyunca eşi Dilek B.'nin aracını takip etti. Eşinin aracında yabancı bir adam gören Leven B., aracı durdurmaya çalıştı. Ancak eşinin durmaması üzerine sinirlenen Levent B., çarparak kaza yapmasına neden oldu. Eşi Dilek B.'nin kullandığı otomobil, bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Bu sırada aracın ön kapısından inen bir erkek şahıs, hızla koşarak kaçmaya başladı. Kazaya neden olan öfkeli koca kaçan kişiyi kovalasa da yakalayamadı.
Ardından olay yerine geri dönen öfkeli koca, bu kez eşine yöneldi. Bir iş yerine sığınan eşini kolundan tutarak sürüklemeye başlayan adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu adamın elinden kurtarılan Dilek B. bir iş yerine sığındı. Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşet, güvenlik kameralarına da yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:38 Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa
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