Son Dakika Haberleri: Şişli'de Sokak Ortasında Yaşanan Dehşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Şişli'de Sokak Ortasında Yaşanan Dehşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı

1 saat önce

Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı.

Şişli'de Sokak Ortasında Yaşanan Dehşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı, System.String[]
Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Öfkeli koca, kendisini aldattığını düşünerek takip ettiği eşinin aracına çarparak kaza yapmasına neden oldu. Kazanın ardından eşini sürükleyerek götürmeye çalışan öfkeli koca, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Şişli'de sabah saatlerinde sokak ortasına yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Olaya karışan Levent B. ve Dilek B.'nin evli oldukları ve olaya bir kıskançlık krizinin neden olduğu belirlendi. Aldatıldığını düşünen Levent B., yol boyunca eşi Dilek B.'nin aracını takip etti. Eşinin aracında yabancı bir adam gören Levent B., aracı durdurmaya çalıştı. Ancak eşinin durmaması üzerine sinirlenen Levent B., çarparak kaza yapmasına neden oldu. Dilek B.'nin kullandığı otomobil, bir apartmanın girişindeki doğalgaz kutusuna çarptı. Bu sırada aracın ön kapısından inen bir erkek hızla koşarak kaçmaya başladı. Kazaya neden olan öfkeli koca, kaçan kişiyi kovalasa da yakalayamadı. Ardından olay yerine geri dönen öfkeli koca, bu kez eşine yöneldi. Bir iş yerine sığınan eşini kolundan tutarak sürüklemeye başlayan adama çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu adamın elinden kurtarılan Dilek B., bir iş yerine sığındı. Şişli'de sokak ortasında yaşanan dehşet, güvenlik kameralarına da yansıdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:43 Kaynak: İHA

Sabah, Şişli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muş'ta Kar Temizleme Çalışması Sırasında Çığ Düştü Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı

Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:31:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de Sokak Ortasında Yaşanan Dehşetin Ayrıntıları Ortaya Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]