ŞİŞLİ'DE SOKAKTA RASTGELE ATEŞ EDEN KİŞİ YA DA KİŞİLER 5 ARACA HASAR VERDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli'de, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla rastgele ateş açılması sonucu park halindeki 5 otomobil hasar gördü. Olayda ayrıca bir evin camına da kurşun isabet etti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Feriköy Mahallesi Gediz Sokak'ta meydana geldi. 5-6 el silah sesi duyduklarını söyleyen sokak sakinleri dışarı çıktıklarında ise çok sayıda aracın camının kırık olduğunu gördü. Olay sırasında bir evin camına da mermi isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TİCARİ ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI İDDİASIMahalle sakinlerinin iddiasına göre, hafif ticari araçla sokağa gelen kişi yada kişiler sağa sola rastgele ateş etti. Olayın olduğu anlarda bir kişinin ise yaya olarak kaçtığı iddia edildi. SOKAĞIN BAŞINDA YAKLAŞIK 20 KOVANPolis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada, Gediz Sokak ile Ozan Sokak'ın kesiştiği noktada yaklaşık 20 adet boş kovan bulundu. Polis şimdi, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. MAHALLE SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTIYaşananları anlatan mahalle sakini, 5-6 el silah sesi duyduklarını belirterek, "Yaklaşık yarım saat önce, 5-6 el silah sesi duyduk. Kapıya çıktığımızda kimse yoktu. Kamera kayıtlarından baktık, bir kişi araçtan inip kaçıyordu o kadar. Başka bir şey yok. Başka biri sıkıyor. Araçtan inen kişi korkup kaçıyor. Yaklaşık 4 arabada isabet var. Bir tane evinde camı isabet aldı" dedi. Görüntü dökümü: ------------------Olayın yaşandığı sokak-Mermi isabet eden araçlar-Toplanan mahalle sakinleri-Polis ekiplerinin çalışması-Yerdeki boş kovanlar-Röportaj-Mermi isabet eden evin camı-Anons-Genel ve detay görüntüler