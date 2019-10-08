Son Dakika Haberleri: Şişli'de sokaktaki çocuklara rağmen etrafa kurşun yağdıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de sokaktaki çocuklara rağmen etrafa kurşun yağdıran şahıslar adliyeye sevk edildi

Şişli'de sokaktaki çocuklara rağmen etrafa kurşun yağdıran şahıslar adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Şişli'de sokaktaki çocuklara aldırmadan kurşun yağdıran 14 zanlı yakalandı.

Şişli'de sokaktaki çocuklara rağmen etrafa kurşun yağdıran şahıslar adliyeye sevk edildi, System.String[]

Şişli'de sokaktaki çocuklara aldırmadan kurşun yağdıran 14 zanlı yakalandı. Olaya ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olay, Şişli Yayla Mahallesinde 5 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan silahlı çatışmada çevrede esnaflık yaptığı belirlenen Hüseyin A. vurularak yaralandı. Olayın ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.


Olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, suç örgütü lideri olduğu belirlenen Mutalip B. (43), Ramazan A. (41), Mustafa Ş. (42) ve İhsan Y. (30) isimli şahısların olay yerinden lüks bir araçla kaçtıklarını tespit etti.


Şüpheliler kısa sürede yakalandı


Aynı gün şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devamında suç örgütü lideri Mutalip B., Ramazan A., Mustafa Ş. ve İhsan Y. ile Muhammed Y. (19), Mehmet A. (34), Özgür N. (29), Kadri Ç. (51), Hakan Ç. (31), Sıraç K. (18), Ferhat S. (38), Muhammed Emin B. (21) ve Sevgi B. (42) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Şüpheli şahısların emniyetteki sorgulamasında, Mutalip B.'nin 3, Muhammed Y.'nin 5, Mehmet A.'nın 6, Özgür N.'nin 4, İhsan Y.'nin 6, Mustafa Ş.'nin 15, Ramazan A.'nın 7, Hakan Ç.'nin 3, Sıraç K.'nin 2, Ferhat S.'nin 5, Muhammed Emin B.'nin 9 ve Sevgi B.'nin 5 konudan suç kayıtları bulunduğu ayrıca Ramazan A. isimli şahsın "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarından aranma kaydı bulunduğu belirlendi.


Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Çocuklara rağmen çatışmaya devam ettiler


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, eli silahlı şahıslar arasında çatışma çıktığı, o esnada bir cami avlusunda bulunan çocukların olay yerinden kaçmaya çalıştıkları, çatışma sürerken başka çocukların da çevrede koşuşturduğu görüldü. - İSTANBUL

Eylül, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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