Şişli'de şüphelinin kemerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

ŞİŞLİ'de durumundan şüphelenilen bir kişinin üst aramasında kemerine zulalanmış 6 parça uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli'de çalışma yapan motosikletli polis ekibi Darülaceze Yolu Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir kişiye üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında bir şey bulunamayan şüpheli, detaylı arama için Feriköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

DETAYLI İNCELEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Burada yapılan detaylı aramada şüphelinin kemerinin içinde gizli bölme olduğu fark edildi. Şüphelinin kemerindeki şişkinliği fark eden ekipler yaptıkları detaylı incelemede kemerin içindeki bölmede satışa hazır haldeki 6 adet uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Şüpheli, uyuşturucuları saklamak için kemerini keserek gizli bölme yapmış ve bu bölmeyi de ince fermuarla kapatmıştı. Ancak şüphelinin bu yöntemi motosikletli polis ekibinin dikkatinden kaçmadı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul