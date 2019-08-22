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Şişli'de sürücüsünü gasp ettiği taksiyle kaçtı

1 saat önce

Cemil ÖZDEMİR/-ŞİŞLİ'de taksi sürücüsü aracına yolcu gibi binen bir kişi tarafından gasp edildi.

Şişli'de sürücüsünü gasp ettiği taksiyle kaçtı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR/-ŞİŞLİ'de taksi sürücüsü aracına yolcu gibi binen bir kişi tarafından gasp edildi. Taksinin direksiyonuna geçerek kaçan şüpheli, aracı Avcılar'da terk etti.
Olay, Şişli, Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Piyalepaşa Bulvarı'nda taksici Polat Öğüt'ün aracına binen kişi, Ataköy'e gideceğini söyledi. Öğüt, verilen adrese gitmek için yola çıktı. Taksiye binen kişi bir süre sonra Öğüt'e, Feriköy mezarlığına uğraması gerektiğini söyledi. Feriköy Mezarlığı'na geldiklerinde yanında bulunan bıçağı çıkaran kişi taksiciyi tehdit ederek cebinde bulunan 80 lira ve cep telefonunu gasp etti. Korkuyla araçtan dışarı çıkan Öğüt, çevredekilerden yardım istedi. Şüpheli ise taksiyi çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, GPRS üzerinden takip ettikleri aracı kovalamaya başladı. Başakşehir'den Avcılar Tahtakale Mahallesi'ne giden şüpheli, Hanımeli Sokağı'nda bir caminin önünde aracı bırakarak, kaçtı. Araç üzerine inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BIÇAK ÇEKİP TEHDİT EDİYOR"
Gasp edilen Polat Öğüt'ün taksici arkadaşı Cüneyt Halıcıoğlu "Buraya arkadaşımızın yanına geldik. Arkadaşımız bir otel önünden iyi giyimli elinde pahalı telefon olan bir kişiyi aracına alıyor. Feriköy Mezarlığı'nda arkadaşıma bıçak çekip tehdit ediyor. Paralarını istiyor. Sonra bıçağı kendisine sallıyor. Arkadaşım can havliyle kendisini dışarı atmış. Sonrada arabayı alıp çekip gitmiş. Uyuşturucu bağımlısı, alkolik filan birisiymiş. GPRS'den takip edildi. Aracın burada olduğunu bulduk. Memur arkadaşlar ilgileniyorlar. Arkadaşın parası cep telefonu ve aracın anahtarını almış. Arabaya zarar vermiş. Çok şükür arkadaşımıza bir şey olmadı. Bende taksiciyim bu olaylarla hep karşılaşıyoruz" dedi.


Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:36 Kaynak: DHA
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