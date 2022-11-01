Sürücüye kurşun yağdırıp yanındaki kadını kaçırmışlardı! Saldırganların kimliği belli oldu - Son Dakika
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Sürücüye kurşun yağdırıp yanındaki kadını kaçırmışlardı! Saldırganların kimliği belli oldu

01.11.2022 13:50

İstanbul Şişli'de hareket halindeki otomobilin önünü kesilerek direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'in öldürülmesi ve yanındaki kadının kaçırılması olayında 3 kişi gözaltına alındı. Muhammet Tekin'in kaçırdığı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul'da dün gece saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda bir otomobilin önünü kesen kimliği meçhul kişiler direksiyonda bulunan Muhammet Tekin'i kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Şüpheliler olaydan sonra araçta bulunan kadını da yanlarına alarak kaçmışlardı.

KOCASI VE AKRABASI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Muhammet Tekin'i kaçırdığı B.K. adlı kadının kocası ve akrabaları tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu gelişme üzerine sabaha baskın yapan ekipler B.K.'yı kurtarırken, olayı gerçekleştiren eşi E.K. ile 2 akrabasını gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüye kurşun yağdırıp yanındaki kadını kaçırmışlardı! Saldırganların kimliği belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüye kurşun yağdırıp yanındaki kadını kaçırmışlardı! Saldırganların kimliği belli oldu - Son Dakika
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