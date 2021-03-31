Son dakika haberi! ŞİŞLİ'DE TABELA HIRSIZI KAMERADA - Son Dakika

Haber: Hasan YILDIRIM 'Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli'de iş yerinin tabelasını çalan şüpheli, yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Olay, Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 18 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kağıt toplamak için kullanılan el arabası ile bir iş yerinin önüne gelen şüpheli, bir süre etrafı inceledikten sonra iş yeri tabelasını çaldı. Tabelayı el arabasına yükleyen S.Ç. hızla olay yerinden uzaklaştı. İş yeri sahibinin tabelasının çalındığı ihbarıyla harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Tabelayı çalan kişinin eşkalini belirleyen ekipler, şüpheli S.Ç'yi gözaltına aldı. S.Ç emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.