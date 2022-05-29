Şişli'de taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu - Son Dakika
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Şişli'de taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

29.05.2022 11:57
Şişli'de taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu

ŞİŞLİ'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu.

ŞİŞLİ'de, bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.

Olay, Şişli Osmanbey metro çıkışında meydana geldi. İddialara göre, metrodan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi elle tacizde bulundu. Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı. Kadın cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti. Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.


- İstanbul
Şişli'de taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu
Şişli'de taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu
Şişli'de taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu
Şişli'de taciz iddiası: Çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu
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Kaynak: DHA

Metro, Şişli, Güncel, Son Dakika

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