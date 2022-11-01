İstanbul'da taksicilerden skandal hareket! Bavuluyla taksi bekleyen 2 kadına etmediklerini bırakmadılar - Son Dakika
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İstanbul'da taksicilerden skandal hareket! Bavuluyla taksi bekleyen 2 kadına etmediklerini bırakmadılar

01.11.2022 17:36
İstanbul'da taksicilerden skandal hareket! Bavuluyla taksi bekleyen 2 kadına etmediklerini bırakmadılar

İstanbul Şişli'de taksiciler, yanlarında bavuluyla bekleyen 2 kadını "kısa mesafe" gerekçesiyle araca almadı. Kadınların 1 saat süren taksi çilesi cep telefonu kamerasına yansırken bazı şoförler de taksimetreyi açmayı kabul etmeyerek 100 TL talep ederek skandala imza attı.

Şişli Harbiye'de yanlarında bavul bulunan 2 kadın, Harbiye'den Kurtuluş'a taksiyle gitmek istedi. Yol kenarında bir süre bekleyerek taksi durdurmak isteyen kadın yolcuları taksi şoförleri 'kısa mesafe' gerekçesiyle aracına almadı.

100 TL İSTEDİLER

Taksi şoförleri indi bindi için kadın yolculardan 100 TL almak istedi. Bunun üzerine kadınlar, şoförlere taksimetreyi açmaları gerektiğini söylese de taksiciler bunu kabul etmedi.

MAĞDURİYETLERİ CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yanlarında bulunan bavul ile yaklaşık bir saat süren kadın yolcuların çilesini ise o esnada oradan geçen bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde kadınlar taksicilerin kısa mesafe nedeniyle 100 lira ücret istediklerini, bunu kabul etmedikleri için taksiye binemediklerini söyledi.

İstanbul'da 2 kadının taksi çilesi! Hepsi aynı gerekçeyle araçlarına almadı
Kaynak: İHA
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Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da taksicilerden skandal hareket! Bavuluyla taksi bekleyen 2 kadına etmediklerini bırakmadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da taksicilerden skandal hareket! Bavuluyla taksi bekleyen 2 kadına etmediklerini bırakmadılar - Son Dakika
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