Şişli'de taksi denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de taksi denetimi

23.03.2022 14:27
Şişli'de taksi denetimi

ŞİŞLİ'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ'de taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evraklarında eksiklik olanlara idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da son günlerde taksi sürücülerinin yolcu seçmesi ve kısa mesafe yolcu almaması gibi şikayetlerin artmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sivil Trafik ekipleri denetimlerine hız verdi. Mecidiyeköy'de de denetim yapan ekipler, taksileri tek tek durdurdu. Taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evrağında eksik olanlara cezai işlem uygulandı.

TAKSİM'DE YAPILAN DENETİMLERDE TAKSİLER ÇEKİCİ İLE ÇEKİLDİ

Taksim'de yapılan denetimlerde de evraklarında eksik olan taksiler çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. ARAÇ MUAYENESİ EKSİK OLAN TAKSİYE 888 LİRA CEZA

Aracın muayenesi eksik olduğu için ceza yazılan taksi sürücüsü "Araç muayenesinden 888 lira araç sahibi için ceza yazıldı. Ben şoförüm benlik bir durum yok. Ben yeni başladım şoförlüğe. Benim bilgim yoktu" dedi.Denetimlerin süreceği öğrenildi.


- İstanbul
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da korsan taksi ve servis denetimi Diyarbakır'da korsan taksi ve servis denetimi Şişli'de 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre yatağında nefessiz kaldı, ardından ölü bulundu! Şişli'de 4 aylık Kayra bebek iddiaya göre yatağında nefessiz kaldı, ardından ölü bulundu!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de taksi denetimi - Son Dakika


Son Dakika
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
14:46 Finansal Fair Play'in kaldırılması için gözler UEFA'da!
14:41 ABD ve NATO, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşına girebileceği iddiasında bulundu!
14:24 Kritik toplantı başladı: İstanbul'da ulaşıma zam yapılacak mı?
14:17 Özel harekatçı kıyafetiyle evlilik yıl dönümünde şehit eşini uğurladı!
14:04 İzel, yıllar sonra Çelik ile neden küstüğünü açıkladı!
13:44 Eski Çek futbolcu Ujfalusi'den Galatasaray ile ilgili açıklama!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 15:18:46. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de taksi denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement