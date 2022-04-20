Şişli'de taksi denetimi - Son Dakika
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Şişli'de taksi denetimi

20.04.2022 14:17
Şişli'de taksi denetimi

ŞİŞLİ'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

ŞİŞLİ'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde evraklarında eksik bulunan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik 'Kısa mesafe', 'Yolcu seçmesi' ve 'Taksimetre açmaması' ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edildi. Evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.


Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
Şişli'de taksi denetimi
YORUMLAR
500
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Trafik Denetleme, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şişli'de taksi denetimi - Son Dakika
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