Şişli'de taksi kiralayıp araca binen turistleri 'yankesicilik' yöntemiyle dolandıran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şişli'de taksi kiralayıp araca binen turistleri 'yankesicilik' yöntemiyle dolandıran şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da, yabancı turistleri dolandırmak için "taksi" kiralayıp müşterileri dolandıran yankesici, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin, aracına aldığı turistlerin para, cep telefonu ve cüzdanlarındaki paraları el çabukluğu yöntemiyle çaldığı ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre; Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yabancı turistleri tuzağa düşüren bir 'yankesicilik' ihbarı üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Yürütülen çalışmalarda, 'yankesicilik' için ticari taksi kiralayıp ilçe genelinde seyahat eden yabancı uyruklu şahıslara ait para, cep telefonu ve değerli eşyaları el çabukluğu yöntemiyle çaldığı tespit edilen Köksal F. (40), güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildi. Şüphelinin Eyüpsultan'da yaşadığını belirleyen emniyet ekipleri, zanlıyı 20 Aralık'ta düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Taksi sürücüsü Köksal F. ile ilgili yapılan GBT sorgusunda, farklı tarihlerde meydana gelen 3'ü 'yankesicilik' ve biri müşterinin 'takside unuttuğu eşyayı satmak' suçları olmak üzere 4 ayrı soruşturmanın faili olduğu ve bu konulardan dolayı uzun süredir arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve "Yankesicilik" suçu kapsamında 21 Aralık'ta adli makamlara sevk edilen Köksal F., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan yabancı turistleri aracına alıp dolandıran sürücünün, yol kenarında "müşterileri" beklediği anların güvenlik kamera kayıtları elde edildi. Kameralara yansıya görüntülerde, yabancı turistleri dolandırmak için "taksi" kiralayıp müşterileri dolandıran Köksal F. adlı yankesicinin, taksi etrafında dolaştığı ve gözüne kestirdiği turistleri aracına aldığı görülüyor.