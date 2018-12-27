Şişli'de Taksiciyi Böyle Gasp Ettiler

Şişli'de bir taksicinin 200 TL'si gasp edildi.

Şişli'de bir taksicinin 200 TL'si gasp edildi. Gasp anları saniye saniye kameralara yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, Şişli Kuştepe Mahallesinde bir taksi sürücünün 200 TL'si gasp edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Gasp olayını gerçekleştiren S.Y., M.S. ve V.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan incelemelerde S.Y.'nin 8 suçtan, M.S.'nin 21 suçtan, yaşı küçük olduğu belirlenen V.G.'nin ise 23 suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi. M.S. tutuklanırken yaşı küçük olan V.G. savcılık kararıyla ailesine teslim edildi.



Öte yandan gasp anları saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL

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