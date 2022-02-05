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Son dakika haberleri... Şişli'de bir garip hırsızlık... Girdikleri evdeki televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şişli'de bir garip hırsızlık... Girdikleri evdeki televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kamerada

05.02.2022 16:04

Son dakika 3. sayfa haberi: Şişli'de bir garip hırsızlık... Girdikleri evdeki televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kamerada Şişli'de girdikleri bir evden televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Şişli'de bir garip hırsızlık... Girdikleri evdeki televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Şişli'de girdikleri bir evden televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Gözaltına alınan 3 hırsızdan 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken bir şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Şişli'de yaşandı. Bir eve giren üç hırsızın televizyonu çarşafa sararak çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, eve giren 3 şüpheli şahsın V.Ç., S.D. ve M.Ü olduğu tespit etti. Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şüphelileri düzenlediği operasyona yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili yakalanan V.Ç. ve S.D. sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılırken M.Ü. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Münir Karaloğlu, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Şişli'de bir garip hırsızlık... Girdikleri evdeki televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Şişli'de bir garip hırsızlık... Girdikleri evdeki televizyonu çarşafa sararak çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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