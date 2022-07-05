Son dakika haberleri! Şişli'de temeli kazılan inşaatta çökme meydana geldi: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Şişli'de temeli kazılan inşaatta çökme meydana geldi: 2 yaralı

05.07.2022 21:52

Son dakika haber... Şişli'de bir inşaat alanındaki temel kazma çalışması yapan iki kişi, yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı.

Şişli'de bir inşaat alanındaki temel kazma çalışması yapan iki kişi, yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kaldı. Toprak altından çıkarılan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sırlarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Alaattin Elmas Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazma çalışmaları yapılan inşaat alanında çalışma yapan iki işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri göçük altında kalan 2 inşaat işçisini kurtarmak için çalışma başlattı. Beline kadar göçük altında kalan inşaat işçilerini itfaiye ekipleri, 2 saatlik çalışma sonrası çıkarabildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan/İHA)

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ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI 2 YARALI ŞİŞLİ'DE İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI 2 YARALI Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı Şişli'de inşaatın temelinde toprak altında kalan 2 işçi kurtarıldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Şişli'de temeli kazılan inşaatta çökme meydana geldi: 2 yaralı - Son Dakika

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